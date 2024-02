Biden contro Putin: “Pazzo, figlio di pu***na”

Joe Biden contro Vladimir Putin e mai come questa volta apertamente, proprio durante un evento elettorale a San Francisco gremito di giornalisti: “Dobbiamo occuparci di un pazzo figlio di puttana come Putin e preoccuparci della guerra nucleare, ma la vera minaccia esistenziale per l’umanità è il cambiamento climatico”.

Non è la prima volta che il presidente americano insulta apertamente Vladimir Putin: era già successo poche settimane dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia così come nel marzo 2022 quando definì “macellaio” il suo omologo russo durante un incontro con i rifugiati ucraini.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha definito quelle frasi «vergognose e imbarazzanti per gli Stati Uniti», suggerendo che il presidente Usa debba essere meglio consigliato. «Biden si comporta come un cowboy di Hollywood nei confronti di Putin. Gli piacerebbe esserlo, ma non ci riesce», ha dichiarato Peskov.

Anche la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha contrattaccato Biden rifacendosi alle vicende giudiziarie del figlio di Biden: “La prossima volta che userà la definizione “pazzo figlio di p***ana”, dovrebbe ricordare che gli americani lo associano meglio al suo stesso figlio, Hunter Biden”.

di Raffaela Mercurio