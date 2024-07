Biden: “Mi ritiro dalla Corsa alla Casa Bianca”

“È stato il più grande onore della mia vita servire come presidente. E anche se era mia intenzione cercare la rielezione, credo che sia nel miglior interesse del mio partito e del Paese ritirami e concentrarmi solamente sui miei compiti come presidente per il resto del mandato”. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato ufficialmente con una lettera su X di abbandonare definitivamente la corsa per le prossime elezioni presidenziali.



L’81enne Joe Biden decide così di mettere fine ad una carriera politica di oltre mezzo secolo, appoggiando la Harris come sua sostituta. Ora si attende il suo discorso alla nazione che si terrà la prossima settimana.