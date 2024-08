Vasto blitz di Israele in Cisgiordania. Onu: “Violato il diritto internazionale”

Vasta operazione militare israeliana in Cisgiordania con l’obiettivo di neutralizzare la rete terroristica di Hamas. Per l’Onu, violato il diritto internazionale

Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno lanciato una vasta operazione in Cisgiordania, principalmente nell’area di Tulkarem ma anche a Jenin e nel campo di Fara, vicino a Tubas. Il ministro degli Esteri Katz chiede “l’evacuazione temporanea dei palestinesi dall’area”, come avviene similmente in alcune zone della Striscia di Gaza.

L’operazione non avrà durata breve con l’obiettivo mirato di neutralizzare la rete terroristica che ha pianificato il fallito attentato della scorsa settimana a Tel Aviv. Secondo fonti locali citate dall’agenzia palestinese Wafa, la stessa Idf avrebbe imposto il coprifuoco nella regione orientale di Jenin, nel nord della Cisgiordania, impedendo ai cittadini di uscire dalle proprie case per salvaguardare la loro incolumità.

Il leader di Hamas, Yahya Sinwar, si sarebbe circondato di 22 ostaggi utilizzandoli nei tunnel come scudi umani per proteggersi da un attacco da parte di Israele.

L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha condannato la “risposta sempre più militare” delle forze di sicurezza israeliane condotta, a quanto si apprende, “in un modo che viola il diritto internazionale e rischia di infiammare ulteriormente una situazione già esplosiva”.

Gli Usa hanno annunciato nuove sanzioni contro coloni israeliani in Cisgiordania per la violenza contro i palestinesi, esortando il loro alleato Israele a chiedere maggiori responsabilità. “La violenza estremista dei coloni in Cisgiordania causa intense sofferenze umane, danneggiala sicurezza di Israele e mina le prospettive di pace e stabilità nella regione”, ha affermato il portavoce del dipartimento di Stato Matthew Miller in una dichiarazione, aggiungendo che è “fondamentale” per Israele chiedere conto della loro responsabilità.

di Margherita Medici