Bufera sulla Chiesa polacca

Prostituzione, Viagra, tonache. Sono gli ingredienti del nuovo scandalo che ha travolto la Chiesa polacca. Tutto è successo qualche settimana fa quando un prostituto è collassato per una overdose di Viagra durante un’orgia gay a casa di un prete. Che peraltro avrebbe ritardato la richiesta di soccorso per evitare uno scandalo, e successivamente cercato di impedire l’ingresso dei paramedici in casa. Insomma, un bel polverone e per fortuna il prostituto non è morto.

Il prete è stato destituito e anche il vescovo della sua diocesi ha rassegnato le sue dimissioni. Non è peraltro la prima volta che nella stesa diocesi emergono scandali a luci rosse. Nel 2010 il rettore del seminario si era reso protagonista di una rissa in un locale gay. E non dimentichiamo che la Polonia è uno dei Paesi cattolici più integralisti. Almeno sulla carta.

di Annalisa Grandi