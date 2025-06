California, gli scontri soppiantano la politica

In California prende corpo uno scontro in cui ciascuno crede di trarre vantaggio dall’alzarsi della tensione e nessuno s’accorge che quella è la sconfitta della politica

In California prende corpo uno scontro in cui ciascuno crede di trarre vantaggio dall’alzarsi della tensione e nessuno s’accorge che quella è la sconfitta della politica, quindi un fiaccarsi della democrazia e un possibile innesco di guerra civile.

La presidenza Trump apre la propria attività facendosi vanto di dure iniziative contro l’immigrazione. Il che è legittimo, anche nel caso lo si disapprovi, perché risponde a quel che aveva promesso agli elettori. Lo strumento giuridico, il “provvedimento esecutivo”, suscita immediate reazioni in sede giudiziaria e non ci sarebbe nulla di strano se l’opposizione lo contestasse. Lo strumento comunicativo è fatto di uomini tatuati e incatenati, secondo uno schema che sollecita reazioni brutali. Ma l’opposizione democratica è ancora frastornata dalla sconfitta e non riesce a rappresentare appieno il disgusto di chi non condivide.

Allora la protesta prende rappresentanza di sé stessa e si trasferisce in piazza. Alla presidenza non par vero e ne approfitta per mandare la Guardia nazionale e soffiare sul fuoco degli scontri. In un gioco al massacro che favorisce solo gli estremismi. Ed è questo che accade quando la politica e la rappresentanza democratica dei diversi interessi e delle diverse paure perdono presa sulla realtà.

Se non saranno capaci di riportare tutto questo nelle Aule parlamentari, lo scontro che non sarà fra politiche diventerà fra cittadini e fra istituzioni. Ed è così che le democrazie vanno in malora.

di Davide Giacalone