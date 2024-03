Cambridge, attivisti di “Palestine Action” distruggono il ritratto di Lord Balfour

Gli attivisti di “Palestine Action” distruggono il ritratto di Lord Balfour all’Università di Cambridge: prima spruzzano dello spray rosso sull’opera e poi – letteralmente – la tagliano. “Scritta nel 1917, la dichiarazione di Balfour ha dato il via alla pulizia etnica in Palestina, promettendo di dare la terra su cui i britannici non hanno mai avuto diritti”, queste le parole di “Palestine Action” che pubblica il video del gesto.

Arthur Balfour – lo ricordiamo – è stato primo ministro britannico dal 1902 al 1905 e nel 1917. Ha sostenuto (quando era segretario per gli affari esteri), tramite la dichiarazione Balfour, la creazione di uno stato ebraico in Palestina.

di Mario Catania