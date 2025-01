Casa Bianca: “Iniziati i voli di espulsione”

“Come promesso, il presidente Trump sta inviando un messaggio forte al mondo: chi entra illegalmente negli Stati Uniti andrà incontro a gravi conseguenze”, a scriverlo su X è la Casa Bianca, che meno di un’ora fa ha postato un’immagine con una fila di migranti ammanettati e incatenati, mentre vengono imbarcati su un cargo militare, con la scritta in sovrimpressione: “I voli di deportazione sono iniziati”.

Sono centinai i migranti illegali che già nella giornata di oggi, a meno di una settimana dall’insediamento del neoeletto presidente americano Donald Trump, sono stati arrestati ed espulsi dagli Usa. La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha infatti dichiarato che nel corso di quest’operazione di massa sono stati arrestati 538 migranti privi di visto.

Sono inoltre diventate virali le immagini che ritraggono i migranti in lacrime al confine: “Eravamo a un passo dall’ingresso legale negli Usa”, hanno dichiarato alcuni. Scene di disperazione e di dolore a seguito dei primi provvedimenti di Trump che ha, tra le altre cose, chiuso l’app Cbp One, utilizzata per gestire gli appuntamenti per i permessi di ingresso.

di Claudia Burgio