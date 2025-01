Cecilia Sala, oggi ambasciatrice parla con Iran. Governo chiede rilascio immediato

Un vertice per studiare le prossime mosse e ribadire l’impegno per l’immediata liberazione di Cecilia Sala, poi l’incontro della premier con la madre della giornalista arrestata in Iran e in carcere da ormai due settimane. Il governo di Giorgia Meloni è al lavoro sul caso, premendo su Teheran non solo per il rilascio ma anche – nell’attesa – per un trattamento della reporter imprigionata che sia “rispettoso della dignità umana”.

A confermarlo nella serata di ieri una nota da Palazzo Chigi, che ha illustrato le richieste del governo nel giorno della convocazione dell’ambasciatore dell’Iran in Italia, ma posto l’accento non a caso anche su un altro detenuto: l’ingegnere iraniano Mohammad Abedini, arrestato su richiesta Usa a Malpensa il 22 dicembre scorso, attualmente in carcere a Milano, per il quale Teheran chiede a sua volta la liberazione ma che per ora la procura ha chiesto di non trasferire ai domiciliari.

Intanto per la giornata di oggi è stata “convocata dal ministro degli Esteri a Teheran la nostra ambasciatrice, vedremo che cosa diranno gli iraniani, ma noi non possiamo accettare che ci siano delle condizioni di detenzione che non siano rispettose dei diritti della persona, ed è per questo che continuiamo a chiedere l’immediata liberazione di Cecilia”, ha spiegato Antonio Tajani, ministro degli Esteri e vicepremier, ieri sera a Zona Bianca.

A quanto si apprende si terrà invece lunedì 6 gennaio, alle ore 14, la seduta del Copasir per l’audizione del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e autorità delegata per la Sicurezza della Repubblica Alfredo Mantovano. Dopo il vertice di ieri pomeriggio a Palazzo Chigi sul caso della giornalista, infatti, il governo aveva fatto sapere che Mantovano, in veste di Autorità delegata, “venendo incontro alle richieste delle opposizioni” aveva dato immediata disponibilità a riferire al Copasir. La data stabilita per l’audizione, a quanto si apprende, è quella di lunedì.