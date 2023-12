Cercando Ucraina

L’Ucraina, per l’americano medio (e non pochi europei medi), è tornata a essere difficilissima da individuare su Google Maps. Non parliamo del Donbas o delle aree occupate dall’esercito di Vladimir Putin. È in questa atmosfera, da non dimenticare mai, che il presidente Volodymyr Zelensky si è presentato negli Stati Uniti d’America. L’appoggio del capo della Casa Bianca Joe Biden paradossalmente non è una notizia. Lo è il perdurare delle difficoltà al Congresso, delle resistenze repubblicane sotto la stella nera di Donald Trump.