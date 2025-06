Chi è Karol Nawrocki il nuovo presidente polacco

Dopo un testa a testa durato fino all’ultimo voto, Karol Nawrocki ha vinto le elezioni presidenziali con il 50,89%. Un risultato che conferma il grado di polarizzazione del Paese, diviso tra l’opzione nazionalista e quella europeista. La cosa ha spinto molti opinionisti a gettarsi in analisi affrettate sul voto polacco e sulla figura del neopresidente. Definito non poche volte «filorusso» ed emanazione del Cremlino. Niente di più falso. Nawrocki è sì un personaggio problematico e un potenziale ostacolo nei rapporti tra la Polonia e l’Unione europea. Ma mai come in questo caso le dinamiche sono più complesse rispetto ad altri episodi simili degli ultimi mesi (il caso rumeno).



Candidare Karol Nawrocki è stata la scommessa – vinta – di Diritto e Giustizia, il partito della destra polacca principale animatore, con Fratelli d’Italia, dell’eurogruppo dei Conservatori, che ha scelto un nome d’area invece di puntare su un esponente del raggruppamento. Come già scritto durante le ultime fasi che hanno anticipato le presidenziali polacche, Nawrocki è nella lista nera di Mosca per il suo ruolo nella rimozione delle statue dell’Armata rossa in Polonia, un crimine per la Federazione russa. Cosa che assieme al suo attivismo contro la propaganda filosovietica di Vladimir Putin lo distingue nettamente da personaggi come Călin Georgescu, emanazione diretta del Cremlino in Romania.



Anche con George Simion, candidato dell’ultradestra rumena, le somiglianze si fermano alle parole d’ordine. Ma le specificità del nuovo presidente polacco non lo rendono meno pericoloso in un’ottica europea: Nawrocki guarda al modello di Donald Trump, è dichiaratamente isolazionista ed euroscettico. E la sua aperta ostilità verso il governo di Piattaforma Civica, guidato dal primo ministro Donald Tusk, anticipa un conflitto che rischia di immobilizzare la Polonia in un momento particolarmente delicato per il Paese e per il resto del continente.



Sulla questione Ucraina, infatti, l’impostazione anti-russa di Nawrocki non si traduce in un conseguente sostegno a Kyiv. Tutt’altro. Per Karol Nawrocki gli ucraini devono accettare qualsiasi accordo di pace, anche se mettesse in dubbio la sua sovranità nazionale e l’integrità territoriale del Paese. L’Europa, nemico dichiarato del neopresidente («La Polonia non ha bisogno di uno stato centralizzato popolato da cittadini Ue di origine polacca») non deve avere voce in capitolo nei negoziati.



A questi fattori si sommano le posizioni in politica interna che annunciano l’inevitabile crisi con Tusk e la sua maggioranza. Karol Nawrocki è a favore della criminalizzazione dell’aborto, contrario alla legalizzazione delle unioni civili e del matrimonio tra persone dello stesso sesso. Il tutto giustificato da Nawrocki con un richiamo ossessivo all’etica sessuale cattolica minacciata, secondo lui, da un’istruzione «ostaggio dei post-comunisti». Lo scarto con il quale ha vinto è indicativo di quanto sia divisa la società polacca: non solo differenze politiche, ma diverse visioni del mondo. E i prossimi mesi saranno decisivi per comprenderne le conseguenze.



Di Antonio Pellegrino