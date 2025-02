Cile, giovane viene “ingoiato” e “poi risputato” da una megattera. Ma un po’ di elementi non tornano – IL VIDEO

In queste ore circola molto sui social il video incredibile girato a Punta Arenas (Cile), nelle acque della baia di El Águila. Stando al racconto ufficiale, Adrián Simancas – analista, programmatore e musicista venezuelano di 24 anni – sta facendo un “normale” giro in packraft (una canoa gonfiabile) quando all’improvviso arriva una megattera che emerge dalle profondità e “ingoia” il giovane canoista. Dopo pochi secondi, per fortuna, l’animale “risputa” il ragazzo.

La scena viene ripresa dal padre del 24enne: nel video si vede l’esatto momento in cui la megattera emerge e “cattura” il giovane e la sua imbarcazione. Ma in verità il video è, con ogni probabilità, manipolato. In due modi: narrativo e visivo.

Partiamo dalla narrazione. Dal video è evidente che Adrián non è stato inghiottito ma, al massimo, travolto dal riemergere della megattera. La sua posizione rispetto alla bocca del cetaceo, infatti, non è coerente: non è infatti l’apertura orale a travolgerlo, ma la mascella inferiore. Inoltre è impossibile che una balena inghiotta un uomo. Questi cetacei si nutrono di plancton, filtrato tramite i fanoni (denti sottilissimi e molto lunghi che, anche a bocca aperta, non consento l’ingresso se non di piccoli pesci). Fanoni che avrebbero impedito qualunque inghiottimento di un essere umano.

Sul secondo piano, quello visivo, scorrendo le immagini al rallentatore si coglie molto bene un’incongruenza. Adrián, nel momento in cui la megattera lo raggiunge, sparisce nel nulla. All’improvviso, pur non trovandosi in corrispondenza della bocca dell’animale. Che, invece, si muove in maniera insolitamente fluida. Come fanno le immagini manipolate dall’intelligenza artificiale.

di Mario Catania e Giorgio Patto

Credits video: Dell Simancas