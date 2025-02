Cisgiordania, attacco al checkpoint di Tayasir: morti 2 soldati israeliani

Un uomo ha aperto il fuoco al checkpoint di Tayasir in Cisgiordania: morti 2 soldati israeliani, ferite altre 5 persone (in modo lieve o moderato). Lo ha reso noto l’esercito israeliano (Idf), come riporta il Times of Israel.

Le forze di sicurezza hanno ucciso l’attentatore.

di Mario Catania