Netanyahu: “A Jenin operazione ‘Muro di ferro’ per sradicare terrorismo”

È stata lanciata per ”sradicare il terrorismo” l’operazione ‘Muro di ferro’ condotta congiuntamente dal Mossad e dalle Idf nel campo profughi di Jenin, nel nord della Cisgiordania. Lo ha spiegato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in una nota. Si tratta di “un altro passo verso il raggiungimento dell’obiettivo che ci siamo prefissati, rafforzare la sicurezza in Giudea e Samaria”, la Cisgiordania.

L’operazione dovrebbe durare diversi giorni. “Stiamo operando in modo sistematico e deciso contro l’asse iraniano ovunque invii le sue armi, a Gaza, in Libano, in Siria, nello Yemen e in Giudea e Samaria”, ha affermato Netanyahu nella nota rilasciata dal suo ufficio.

Hamas nel frattempo ha lanciato un appello per una mobilitazione generale in Cisgiordania dopo l’operazione militare lanciata a Jenin. “Invitiamo le masse del nostro popolo in Cisgiordania e la sua gioventù rivoluzionaria a mobilitarsi e a intensificare lo scontro con l’esercito di occupazione”, si legge in una di Hamas. L’obiettivo, si legge, deve essere quello di ”sventare la vasta aggressione sionista contro la città di Jenin e il suo accampamento”