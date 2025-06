Colorado, molotov sul corteo pro Israele: 6 feriti, uno è grave – IL VIDEO

Tragedia in Colorado. Ieri un uomo di 45 anni ha lanciato ordigni incendiari e usato un “lanciafiamme artigianale” sulla folla, durante un corteo a sostegno degli ostaggi israeliani detenuti nella Striscia di Gaza. L’uomo si sarebbe scagliato contro la folla al grido di “Palestina libera”. Sei in tutto le persone trasportate in ospedale, tra i 67 e gli 88 anni, una di loro è in condizioni critiche a causa delle ustioni.



«È chiaro che si tratta di un atto di violenza mirato, contro la ‘Boulder Run for Their Lives‘» ha dichiarato Mark Michalek, agente speciale dell’Fbi. La manifestazione fa parte di un appuntamento settimanale della comunità ebraica promosso dalla Anti-Defamation League. Ora l’Fbi sta indagando sul caso, classificato come atto di terrorismo.



L’uomo fermato è Mohamed Soliman, egiziano, che non sarebbe collegato ad alcuna organizzazione politica. Anche lui ricoverato in ospedale poco dopo l’attacco. «Un crimine d’odio», ha dichiarato il Procuratore Generale del Colorado Phil Weiser. Il quale esclude, al momento, insieme al capo della polizia di Boulder, Stephen Redfearn, il coinvolgimento di altre persone. «Siamo abbastanza sicuri di avere l’unico sospettato coinvolto in custodia».

L’attacco è avvenuto al Pearl Street Mall. Una popolare area pedonale dello shopping vicino all’Università del Colorado di Boulder, città di 100mila abitanti a una quarantina di chilometri a nord-ovest di Denver. Qui tutte le settimane l’organizzazione ebraica manifesta per richiamare l’attenzione sugli ostaggi sequestrati da Hamas nell’attacco contro Israele, avvenuto lo scorso 7 ottobre.

Scioccato il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar, che su X ha definito l’episodioun «terribile attacco terroristico antisemita», descrivendolo come «puro antisemitismo». L’incidente, infatti, si verifica in un momento assai delicato negli Usa, caratterizzato da forti tensioni a causa della guerra di Israele a Gaza.



L’attentato di ieri arriva dopo quello incendiario contro la residenza del governatore ebreo della Pennsylvania, il democratico Josh Shapiro, e l’uccisione di una coppia di ebrei che lavorava all’ambasciata israeliana all’uscita del Jewish Museum di Washington.

«Il terrorismo non ha posto nel nostro grande Paese», ha scritto sui social il Il segretario di Stato americano, Marco Rubio. «Il terrorismo contro gli ebrei non è confinato alla frontiera con Gaza», ha aggiunto l’ambasciatore di Israele all’Onu, Danny Danon. «A Boulder gli ebrei hanno manifestato per un’esigenza morale e umana, la restituzione degli ostaggi e per risposta sono stati attaccati con le molotov», ha aggiunto. «È ora di prendere misure concrete contro gli istigatori, ovunque si trovino».

Di Claudia Burgio