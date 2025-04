Comizio 100 giorni di Trump: “Iniziata l’età dell’oro. Con la Cina accordo equo”

Il presidente americano Donald Trump si è recato in Michigan, in un evento a Warren, per festeggiare i suoi primi 100 giorni alla Casa Bianca. A nulla sono valsi i risultati dei primi sondaggi che lo hanno visto raggiungere il primato come presidente con la più bassa percentuale di consenso popolare. Per Trump, quei numeri sono solo fake. “I sondaggi sono falsi, perché intervistano più democratici che repubblicani”. ha dichiarato il tycoon. Lamentando le rilevazioni di questi giorni che vedono il suo indice di gradimento appena intorno al 40%. Se i sondaggi fossero “veri”, ha aggiunto il presidente, “starei al 60-70%”.



Per Trump, infatti, il suo governo ha portato un profondo cambiamento a Washington e accusa l’ex presidente Joe Biden: “Nei nostri 100 primi giorni abbiamo portato un cambiamento, il più profondo in quasi 100 anni di storia americana. Biden ha distrutto Detroit per costruire Pechino. Con me, invece, lanciamo l’età dell’oro. Biden è il peggiore presidente della storia. Siamo qui per celebrare i primi 100 giorni più di successo di qualsiasi amministrazione. E questo è solo l’inizio, non avete ancora visto niente”.



Oltre ai sondaggi, la visione “distorta” di Trump riguarda anche l’inflazione. Secondo il presidente americano i prezzi sarebbero in calo e anche il rialzo sarebbe solo una fake news. Come del resto tutto quello che non è in linea con la sua amministrazione. “C’è una persona alla Fed che non sta facendo un buon lavoro. – ha aggiunto il presidente Usa – Sui tassi ne so più di lui”, riferendosi a Jerome Powell senza nominarlo.



Sui dazi alla Cina, aggiunge il tycoon: “Faremo un accordo commerciale equo. Pechino vuole fare un accordo, noi vogliamo fare un accordo”, ribadendo che gli Stati Uniti sono “stati abusati” dal punto di vista commerciale “da amici e nemici”.

Ed è proprio durante l’evento in Michigan, Stato dell’auto americano, che Trump annuncia un allentamento temporaneo sulle tariffe cumulate. Il presidente degli Usa ha firmato una direttiva volta a limitare l’effetto cumulativo di più tasse sullo stesso prodotto. L’obiettivo è quello di alleggerire il peso dei dazi doganali sui produttori di automobili che producono negli Stati Uniti con componenti importati.

Non mancano poi i toni scherzosi. Prima di recarsi in Michigan, infatti, il presidente parlando con i giornalisti alla Casa Bianca ha scherzato con chi gli chiedeva chi volesse vedere come nuovo Papa.

“A me piacerebbe essere Papa, sarebbe la mia scelta numero uno”, ha dichiarato il tycoon. Poi, aggiunge: “Non ho preferenze, però devo dire che abbiamo un cardinale che viene da New York ed è molto bravo, vedremo cosa succederà”. Trattasi del cardinale Timothy Dolan.

