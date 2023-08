Crolla una scogliera nel Dorset, turisti salvi per miracolo

Momenti di panico a West Bay nel Dorset sulla costa meridionale dell’Inghilterra: un turista ha ripreso il momento esatto della frana che per miracolo non ha travolto le persone sottostanti. Le autorità hanno poi confermato la chiusura del percorso a causa dell’incidente.

Le scogliere, meta turistica gettonatissima in Inghilterra, sono diventate negli ultimi anni uno degli indici più appariscenti dell’emergenza globale della progressiva erosione delle coste: nota da tempo per la sua drammaticità è, ad esempio, il litorale dello Yorkshire, con un tasso di erosione tra i più alti in Europa che in alcuni punti sfiora i 4 metri all’anno.