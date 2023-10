Dolore nello sguardo

Nondimeno tuttavia toglie il fiato lo spazio riservato nel cuore della città a coloro che sono caduti per l’indipendenza del Paese., tanto che oggi il centro della città è ormai un cimitero a cielo aperto. Volgere lo sguardo dalle facciate intonse dei palazzi a quelle migliaia di lapidi e iscrizioni commemorative dà una misura della brutalità con cui certi luoghi apparentemente risparmiati dalle bombe siano in realtà stati colpiti ancor più profondamente al cuore. Inginocchiato a terra tra una fitta serie di banner con impressi i volti di ragazzi poco più che ventenni vediamo un uomo abbracciare con gli occhi i propri due figli: Artur e Oleksandr, tre anni di differenza; caduti entrambi a Bakhmut, leggiamo. Stringendo al cuore il cappello fra le mani giunte, quell’uomo in silenzio esprime un vuoto in cui anche il tempo sembra fermarsi. Poco distante, una giovane donna accarezza il viso d’un ragazzo di 26 anni riprodotto a colori su un telo in pvc. Per quanto si sforzi, non riesce a trattenere le lacrime mentre il figlio che aveva in braccio prova a muovere qualche passo per posare da solo un pupazzetto di peluche accanto all’immagine del padre. In mente abbiamo ancora le fosse vuote scavate accanto alle tombe fresche viste poche ore prima a Bila Tserkva. In lontananza sentiamo il suono lieve d’una tromba accompagnare un corteo funebre. Senza dirsi una parola -perché anche uno sguardo può far male-

Di Alla Perdei e Giorgio Provinciali