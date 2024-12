Il memoriale spontaneo dei caduti per l’Ucraina

Il memoriale, a Kyiv, allestito dai civili per commemorare i cari che hanno dato la vita per difendere l’Ucraina

In Maidan Nesalesnosti, Piazza dell’Indipendenza, il nostro corrispondente Giorgio Provinciali mostra in questo video il memoriale allestito dai civili per commemorare i cari che hanno dato la vita per difendere l’Ucraina.

Di Giorgio Provinciali