Il drone maggiorato

Nel primo decennio di questo secolo “Pimp my ride” fu un programma di straordinario successo per il canale “Mtv”. Il rapper statunitense Xzibit sorprendeva il giovane di turno prendendo in consegna il suo veicolo – spesso un catorcio rattoppato – per sperperarci sopra una quantità insensata di denaro. Il fine ultimo era quello di rendere il ‘paziente’ una vettura fuoriserie con casse da migliaia di dollari nel cofano e schermi Lcd a profusione, in un tempo in cui la maggior parte delle famiglie aveva in casa ancora il vecchio tubo a raggio catodico. Erano a tutti gli effetti modifiche esagerate e poco pratiche applicate per di più con la proverbiale opulenza e mancanza di gusto del pappone (i protettori/padroni delle prostitute, pimp in inglese), ma il titolo della trasmissione divenne comunque sinonimo del compiere un aggiornamento con i controfiocchi.

Non è noto se il format sia stato trasmesso anche in Ucraina ma in ogni caso qualcuno deve averne colto lo spirito perché dall’inizio della guerra l’ingegno dei tecnici di Kyïv si è applicato su diversi mezzi militari, tra cui i vetusti droni sovietici Tu141s progettati nel 1974. A questi ormai obsoleti velivoli d’osservazione a pilotaggio remoto è stata infatti montata una testata convenzionale con svariati chili di esplosivo che li ha trasformati in missili balistici teleguidati che sfruttano l’ampio raggio dei loro motori (ben 1.000 chilometri).

Alla faccia degli Stati Uniti che si oppongono alla fornitura al Paese dei Girasoli dei razzi Atacms (dal raggio ben minore di 300 chilometri) per i lanciamissili motorizzati Himars, al fine di «non provocare la Russia». È invece grazie a questo scambio tra ottiche e tritolo che di recente ad alcune basi russe è stato negato il settimanale bombardamento delle infrastrutture ucraine. La guerra del criminale Putin ha così inaugurato un peculiare pimp my drone che si aggiunge ad altre trovate dell’esercito di Zelens’kyj, come l’utilizzo di piccoli droni per sganciare granate sulle trincee delle Z truppen o il montaggio di sistemi lanciamissili sui veicoli Humvee donati da Washington.

Intanto che si accumula il vantaggio materiale della parte ucraina, il generale russo “Humpty Dumpty” Surovikin pare aver già finito la carne da cannone mobilitata negli scorsi mesi. «Il primo dicembre sarà finita la prima ondata di mobilitazione e dopo ne verrà un’altra. Noi siamo stati la prova generale e c’è bisogno di nuove truppe: del nostro Terzo Reggimento rimaniamo solo in 52 da più di 1.000 che eravamo». Così un soldato intercettato dai servizi segreti ucraini avverte due suoi amici di Penza, città a 709 chilometri a Sud-Est di Mosca e capoluogo dell’omonima oblast’. «Non ne siamo entusiasti» gli rispondono quelli, che vedono sfarinarsi i privilegi del non coinvolgimento nel conflitto ritenuti dovuti da chi abita nella parte occidentale della Russia.

La delusione non serpeggia però solo a Penza e il canale zetista “Grey Zone” cerca di incoraggiare i suoi, ottenendo un tragico effetto opposto. Alla rivendicazione di «piccole ma riuscite avanzate» russe nella zona di Svatove accompagna la descrizione di come numerosi mobiki (soldati mobilitati) siano morti congelati nelle trincee e di come i lavoratori impiegati nella costruzione della “linea di difesa Surokivin” lavorino sotto il costante tiro dell’artiglieria giallazzurra, decisa a impedire agli invasori di fare i propri comodi.

di Camillo Bosco