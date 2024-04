Il coraggio di Lidia: a 98 anni percorre 10km per raggiungere Kiev

Lidia Stepanivna ha 98 anni e per sfuggire dai bombardamenti nel Donbass e raggiungere le aree protette di Kiev ha percorso 10km con il solo ausilio del suo bastone

Un tragitto di oltre 10 chilometri, senza cibo né acqua, dormendo in strada tra le intemperie: è questa la storia commovente di Lidia Stepanivna, una 98enne ucraina che è riuscita a compiere un vero miracolo.

Ha raccontato ai soldati ucraini, infatti, di aver lasciato Ocheretyne, nel Donbass occupato dai russi per raggiungere aree controllate da Kiev con la sola forza della sua disperazione e del coraggio.

Nel video, pubblicato dalla polizia di Kiev, racconta di aver camminato per giorni, costretta a dormire per terra senza cibo né acqua e di essere anche caduta più volte, quando il suo unico oggetto, un bastone di legno, cedeva nel sorreggerla. “Sono sopravvissuta a quella guerra (la seconda guerra mondiale) e sto sopravvivendo a questa guerra. Ma non mi è rimasto più niente”, racconta Stepanivna.

Ora si trova un rifugio per gli sfollati. Il ministero degli Interni ucraino ha dichiarato di aver avviato la ricerca dei suoi parenti.

di Margherita Medici