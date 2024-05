In diretta dall’Ucraina – Kamianka

I nostri corrispondenti Alla Perdei e Giorgio Provinciali mostrano in questo video cosa rimane delle città ucraine occupate dai russi

Situata nell’oblast’ di Kharkiv, Kamianka è stata occupata dai russi, che ne minarono ogni centimetro e avvelenarono perfino i pozzi. In seguito all’intervento delle forze armate ucraine, fu poi teatro dei violentissimi scontri per liberarla dalle truppe russe che vi si arroccarono. Muovendosi tra quei ruderi marchiati con la Z rascista, i nostri corrispondenti Alla Perdei e Giorgio Provinciali mostrano in questo video cosa rimane delle città ucraine occupate dai russi.



Servizio a cura di Giorgio Provinciali e Alla Perdei