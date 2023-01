Invasori arrendetevi

Un nuovo mezzo su ruote affiancherà Capitan Himars nella lotta contro gli invasori

Il paragrafo C del secondo articolo del Trattato sulle forze armate convenzionali in Europa definisce un carro armato come un mezzo di offesa a tiro diretto del peso di almeno 16 tonnellate e mezzo e dotato di una torretta capace di ruotare a 360 gradi, armata con un cannone di almeno 75 millimetri di calibro. Il veicolo Amx-10, prodotto dalla francese Nexter, pesa 22 tonnellate ed è fornito di un cannone da ben 105 millimetri con cui può sparare fino a 38 colpi in ogni direzione prima di dover tornare alla base per rifornirsi. Nonostante questo, lo stesso Trattato lo inserisce nell’elenco dei “Veicoli da combattimenti armati pesantemente” e non tra i carri, ma è una questione di lana caprina: l’Ucraina presto riceverà i primi mezzi corazzati occidentali per il suo esercito.

Non sono i primi aiuti ‘pesanti’ che Kyïv riceve da quando la Russia l’ha invasa. I carri polacchi, cechi e montenegrini erano comunque dei T-72 sovietici rimodernati e le artiglierie motorizzate e i veicoli da trasporto truppe sono stati utili per fermare l’avanzata di Mosca. Gli Amx-10 sono invece dei moderni cacciacarri realizzati da un Paese Nato con gli standard dell’Alleanza Atlantica che, simili agli italiani Centauro, non si muovono su cingoli bensì su ruote. Questo li rende vulnerabili alla rasputitsa, il fango onnipresente a Est dopo forti piogge o nella stagione dei disgeli, ma dona loro la mobilità perfetta per rinforzare i rapidi attacchi con cui gli ucraini sono soliti sondare le difese moscovite. Il tasso di mortalità dei carristi russi – già altissimo durante le avanzate a causa dei lanciamissili americani Javelin, delle mine direzionali tedesche Parm 2 e del diffuso cialtronismo dei loro ufficiali – è destinato quindi a impennarsi anche durante gli assalti delle forze giallazzurre.

L’Amx-10 non è però l’unico veicolo gommato che minaccia di rovinare i sogni di conquista delle Z truppen di Putin. «Soldati russi! Il mio nome è Capitan Himars e sono la vostra chance di tornare a casa vivi. Datemi le coordinate dei depositi di veicoli corazzati, dei centri comando e dei magazzini di munizioni e vi premierò colpendo quelli e non i vostri acquartieramenti. A quel punto nessuno potrà più mandare voi e i vostri amici a morire al fronte!» proclama un soldato ucraino in un video condiviso dal Ministero della Difesa del Paese dei Girasoli. Dietro di lui, il veicolo da cui prende il nome di battaglia lancia i suoi missili nella notte. La minaccia non è a vuoto. Oltre che in occasione del massacro di Makiïvka, dove centinaia di russi mobilitati sono stati annientati a Capodanno, gli ordigni sono piovuti pure sulle truppe Wagner stanziate a Pervomajs’k (a 30 chilometri a Est di Bachmut) e hanno devastato anche la base russa di Capo Fiolent in Crimea. Concentrazioni di truppe ad Alčevs’k, nella zona di Luhans’k, e a Chulakivka, a Sud di Chersòn, hanno subìto lo stesso fato.

Soprattutto la zona a Sud di Zaporiggia è sottoposta a un martellamento costante. Gli occupanti di Tokmak, Melitopol’, Berdyansk, Polohy e Vasylivka sono stati colpiti di sorpresa come, qualche mese fa, i loro commilitoni attestati sulla riva Ovest del fiume Nipro. La costa Sud dell’Ucraina occupata dai fascisti russi sta ricevendo un vero e proprio “Trattamento Chersòn” e i soldati inviati dal Cremlino farebbero bene ad accettare la proposta di Capitan Himars prima che sia troppo tardi.

Di Camillo Bosco