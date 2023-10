Kyiv e Milano sono vicine

Per queste ragioni, noi e chi qui ha potuto leggerne su giornali e social, abbiamo molto apprezzato la mostra fotografica “Eyes of Mariupol”, allestita dalla Comunità ucraina in Italia “UaMï” col patrocinio del Comune di Milano e del Consolato Generale ucraino. Come quelle esposte a Kyiv infatti, le immagini presentate nel cuore della Milano – medaglia d’oro della Resistenza raccontano le storie di coloro che a costo della vita difesero non solo Mariupol’ dall’invasione russa ma quei valori che accomunano ogni Paese democratico, civile ed europeo.è stato un gesto molto coraggioso da parte del Sindaco Giuseppe Sala. Vedere le stesse immagini per le vie meneghine e quelle della Capitale ucraina ha di colpo annullato ogni distanza, riaffermando l’importanza di trovarsi uniti di fronte a quelle sfide che ciclicamente pongono l’Uomo dinnanzi a un crocevia per l’inferno.

Di Alla Perdei e Giorgio Provinciali