La Russia è uno Stato terrorista

Kryvyj Rih – Lungo il tragitto che da Nikopol’ porta alla città natale del Presidente Zelenskyj e di sua moglie Olena ieri notte abbiamo visto numerosi Shahed killers entrare in funzione e almeno un paio d’esplosioni rischiarare dinnanzi a noi il paesaggio innevato circostante. Alle nostre spalle i russi attaccavano pesantemente il quartiere residenziale del distretto di Marhanets, che si trova sulla sponda opposta del fiume Dnipro rispetto alla centrale nucleare di Enerhodar, tuttora tenuta in ostaggio dai russi e dai ceceni delle brigate Akhmat. Giunti a Kryvyj Rih siamo rimasti sconcertati dalla portata della devastazione inflitta a luoghi già di per sé mesti e sofferenti. Molte facciate dei palazzi tuttora abitate sono annerite e portano il segno d’esplosioni violentissime, che hanno colpito le università, il politecnico, il centro commerciale e molte zone residenziali. Putin ha mirato intenzionalmente ai civili perché è chiaro come la luce del sole che in questi luoghi non potesse trovarsi altro. Indossati il caschetto e le protezioni personali, siamo entrati nel polo universitario più grande di Kryvyj Rih: il senso di vuoto e profondo sconforto che si prova trovandosi al centro d’una struttura così grande dedicata inequivocabilmente allo studio e alla formazione dei ragazzi è indescrivibile. Ogni facciata del quadrilatero di palazzi circostante è distrutta. Saliti a fatica i resti delle scale interne alla struttura, abbiamo visitato una a una le aule sventrate dai missili russi: abbiamo toccato con mano i libri di testo a terra, i registri scolastici, gli strumenti tecnici per lo studio di materie scientifiche e i biglietti d’auguri scritti dai parenti ad alcuni studenti per l’imminente diploma. Ciò che abbiamo visto e filmato ci porta a negare con assoluta certezza qualsiasi valore militare di quanto i russi hanno distrutto.