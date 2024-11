Dana continua ad abbattersi in Spagna, allerta rossa in Andalusia

Oggi il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez incontrerà i responsabili dell’Agenzia metereologica spagnola (Aemet) a Madrid. Una visita necessaria, a seguito delle polemiche mosse dal leader del Partito popolare, Alberto Núñez Feijóo, che ha accusato Aemet di non aver avvertito chiaramente le autorità regionali del pericolo che poteva rappresentare il fenomeno Dana, l’alluvione distruttiva che in Spagna ha provocato la morte di 158 persone (il numero non è ancora definitivo).

Una presa di posizione chiara e netta, in difesa del governatore valenciano, Carlos Mazón, dopo le accuse nei confronti della Regione secondo cui l’allarme sui telefonini dei cittadini sarebbe stato inviato in ritardo, quando ormai il fenomeno atmosferico aveva invaso il territorio, non consentendo così alle persone di mettersi in salvo.

Dopo la visita all’Aemet, ​Sanchez parteciperà al Comitato di Stato per il Coordinamento e la Gestione del Sistema Nazionale di Protezione Civile e successivamente visiterà il Centro nazionale di monitoraggio e coordinamento delle emergenze (Cenem). Il fenomeno Dana, infatti, non si è ancora arrestato e sta continuando a creare piogge intense in Spagna. Oggi sono attese nuove precipitazioni nelle province di Valencia, Castellón e Tarragona, tanto da essere già stata attivata l’allerta rossa in alcune zone della costa di Huelva, in Andalusia.

Di Matilde Testa