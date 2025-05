Dazi, firmato accordo Usa-Regno Unito. Trump: “Ora con l’Europa”. Starmer: “Giornata storica”

Usa e Regno Unito hanno firmato “un grande accordo” riguardante i dazi. Lo rendono noto Trump e Starmer.

Dazi, Usa e Regno “hanno firmato un grande accordo per entrambi i Paesi”. Sono queste le parole pronunciate dal presidente statunitense Donald Trump parlando nello studio Ovale della Casa Bianca. Trump spiega che l’accordo con Londra aprirà i mercati ai prodotti agricoli statunitensi.

“Questo è un accordo storico e viene annunciato nel giorno in cui, 80 anni fa, Winston Churchill annunciò la fine della guerra in Europa”. Lo afferma il premier britannico Keir Starmer, in videocollegamento con Trump nello Studio Ovale. Starmer ringrazia Trump e afferma: “È un giorno fantastico, storico”.

La Bank of England (Boe) accoglie con con favore l’accordo sui dazi fra Usa e Regno Unito. “Aiuta a ridurre l’incertezza” spiega in conferenza stampa Andrew Bailey, il governatore della banca centrale britannica, che aggiunge: “È eccellente che il Regno Unito abbia fatto da apripista” in questo ambito.

Il tycoon, dopo aver annunciato l’intesa commerciale Usa-Regno Unito, afferma: “Faremo un accordo anche con l’Europa”.

Poi, prosegue: “Tutti i Paesi vogliono fare accordo con noi. Sabato Scott (Bessent, ndr.) andrà in Svizzera per un colloquio molto interessante”. The Donald fa riferimento all’incontro – fra due giorni – in Svizzera fra il segretario del Tesoro americano e alcuni rappresentanti della Cina.

Donald Trump torna a parlare dell’accordo Usa-Ucraina sulle terre rare. E dichiara: “Parlerò presto con Zelensky”.

Cosa prevede l’accordo Trump-Starmer

L’accordo raggiunto fra Trump e Starmer prevede:

Il Regno Unito potrà esportare negli Usa 100.000 auto all’anno con una tariffa del 10% invece del 25% attuale. Questa cifra rappresenta la maggior parte delle 120.000 auto che il Regno Unito spedisce ogni anno;

Per Londra scatta l’esenzione dai dazi su acciaio e alluminio;

Restano in vigore i dazi del 10% che si applicano alla maggior parte delle importazioni Usa;

Trump ha affermato che l’accordo garantirà miliardi dollari in nuove opportunità di accesso al mercato britannico per le esportazioni americane, tra cui carne di manzo, etanolo, prodotti chimici e macchinari.

di Filippo Messina