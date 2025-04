Dazi, Trump si vanta dei guadagni dei suoi amici – IL VIDEO

Sta facendo molto discutere un video – rubato, nello Studio Ovale della Casa Bianca – in cui si vede il presidente statunitense Donald Trump “vantarsi” dei guadagni fatti dai suoi amici dopo i dazi – e la successiva pausa delle tariffe – voluti dal tycoon.

Gli amici di The Donald hanno fatto soldi a palate a Wall Street. Trump indica alcuni di loro e spiega quanto siano stati enormi i guadagni.

“Questo è Charles Schwab. Non è solo una società ma è un individuo. E oggi ha guadagnato 2.5 miliardi di dollari” dice Trump. E ancora: “Lui ha guadagnato 900 milioni”.

È legale quanto accaduto con i dazi? O le tariffe sono state utilizzate in maniera “furba”?

Adam Schiff, senatore democratico, ha ora chiesto l’avvio di un’inchiesta per capire se si tratti di un caso di “insider trading”, ossia la compravendita di titoli di una determinata società da parte di soggetti che sono venuti in precedenza in possesso di informazioni riservate.

Schiff chiede infatti “se qualcuno della famiglia Trump o della sua amministrazione abbia tratto vantaggio dal caos dei dazi attraverso un’azione di insider trading”.

di Filippo Messina