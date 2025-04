Trump sulla Cina: “Sempre andato d’accordo con Xi Jinping”. Dopo i dazi, Pechino propone all’Ue di unire le forze contro il “bullismo” Usa

“Sono sempre andato d’accordo con Xi Jinping“. A pronunciare queste parole è il presidente statunitense Donald Trump, che – parlando del tema dazi – prosegue: “Penso che verrà fuori qualcosa di positivo con la Cina”.

Sempre riguardo le tariffe, il tycoon afferma che “stiamo parlando con molti Paesi: siamo in una buona posizione”. Inoltre, The Donald spiega che il dollaro rimarrà sempre la valuta di riferimento.

The Donald, continuando a parlare dei dazi, apre alla possibilità di offrire “esenzioni” alle tariffe del 10%. Anche se insiste sul fatto che proprio questa percentuale, il 10%, è la soglia base per cercare di negoziare “un accordo commerciale”. “Potrebbero esserci un paio di esenzioni per ovvie ragioni – dice – ma direi che il 10% è la soglia”, ha detto Trump senza specificare quali potrebbero essere le “ragioni ovvie” per le esenzioni.

Cina all’Ue: unire le forze contro il “bullismo” Usa

Dalla Cina arrivano contro dazi nei confronti degli Usa. Pechino ha aumentato le tariffe sui prodotti made in Usa dall’84% al 125% a partire da oggi. E all’Ue popone di unire le forze. Contro quello che definisce il “bullismo” Usa.

Trump cala nei sondaggi Usa

Donald Trump scivola nei sondaggi Usa: il 51% degli statunitensi interpellati in un rilevamento di “The Economist” e “YouGov” afferma di disapprovare l’operato del tycoon. Il 43% invece si dice d’accordo con The Donald. Soltanto 2 settimane fa il medesimo sondaggio mostrava questi dati: 48% favorevoli e 49% sfavorevoli.

Inoltre, il 52% degli americani – sempre secondo il sondaggio – dichiara di essere contrario ai dazi voluti dal presidente Usa.

Chiusura in rialzo per Wall Street dopo una giornata con andamento altalenante

Ieri è stata una giornata piena di alti e bassi per Wall Street. E i segni “+” e “-” si sono alternati parecchie volte. Alla fine, Wall Street ha chiuso in rialzo: Dow Jones +1,56%, a 40.212,47 punti; Nasdaq +2,06%, a 16.724,46 punti; S&P 500 +1,81%, a 5.363,26 punti.

di Mario Catania