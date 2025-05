Diario da Kyiv: immagini e video del viaggio in Ucraina. “Perché il mondo tace?”, chiede un anziano signore di Irpin

Diario da Kyiv: immagini e video del viaggio in Ucraina. “Perché il mondo tace?”, chiede un anziano signore di Irpin

Diario da Kyiv: immagini e video del viaggio in Ucraina. “Perché il mondo tace?”, chiede un anziano signore di Irpin

Racchiudere in pochi scatti quella che è stata l’esperienza a Kyiv è pressoché impossibile, come trasmettere cosa si provi passando solo qualche ora nella capitale. Qui, la città riesce comunque a condurre una “vita normale”. Nonostante la guerra e il possibile rischio di venire bombardati.

Stress e sofferenze psicologiche con i quali i civili ucraini convivono da più di tre anni , da quando Putin ha deciso di invadere su larga scala l’Ucraina. Una guerra cominciata “in punta di piedi” nel lontano 2014 e che oggi continua nell’indifferenza di molti.

“Perché il mondo tace?”, chiede un anziano signore di Irpin ad alcuni degli italiani in visita lo scorso 9 maggio. In occasione della manifestazione organizzata dall’associazione Europa Radicale in Piazza Indipendenza a Kyiv,

Sono stati tanti i momenti di commozione, dove le lacrime si sono unite agli abbracci di chi ha ascoltato storie di vite distrutte dalle bombe.

LE ULTIME NOTIZIE

Questa mattina un altro attacco russo contro un minibus, nei pressi di Bilopillia, ha provocato la morte di nove persone, tutte civili. “Un drone nemico ha colpito un autobus nei pressi di Bilopillia, uccidendo nove persone e ferendone sette”. A dichiararlo è stata l’amministrazione militare della regione di confine di Sumy su Telegram, pubblicando le foto del minibus colpito.

L’attacco è avvenuto alle 6:17 (le 5:17 in Italia). L’autobus stava lasciando la città di Bilopillia per dirigersi a Sumy. A renderlo noto è stato il capo dell’amministrazione militare regionale, Oleg Grigorov. “Questo non è solo un altro bombardamento. È un cinico crimine di guerra. L’esercito russo ha nuovamente colpito un obiettivo civile. E ha violato tutte le norme del diritto internazionale e dell’umanità”, così un funzionario del Dipartimento di Polizia Nazionale. A riportarlo è Rbc-Ucraina.

Di Claudia Burgio e Umberto Cascone