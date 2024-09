Dibattito Trump-Harris: tra strette di mano, gaffe e attacchi

90 minuti di dibattito, in diretta e senza pubblico: questa notte è andato in scena il dibattito tra Donald Trump e Kamala Harris, i due candidati alle elezioni presidenziali Usa

90 minuti di dibattito, in diretta e senza pubblico: questa notte è andato in scena il dibattito tra Donald Trump e Kamala Harris, i due candidati alle elezioni presidenziali Usa

90 minuti di dibattito, in diretta e senza pubblico: questa notte è andato in scena il dibattito tra Donald Trump e Kamala Harris, i due candidati alle elezioni presidenziali Usa

90 minuti di dibattito, in diretta e senza pubblico: questa notte è andato in scena il dibattito tra Donald Trump e Kamala Harris, i due candidati alle elezioni presidenziali Usa

Inizia con una stretta di mano tra Donald Trump e Kamala Harris (Harris si è dirige verso il suo rivale, ndr.) il dibattito, in un modo diversamente diverso rispetto a quanto accaduto tra il tycoon e Joe Biden nel precedente duello tv dello scorso giugno.

90 minuti di dibattito, in diretta e senza pubblico: questa notte è andato in scena il dibattito tra Donald Trump e Kamala Harris, i due candidati alle elezioni presidenziali Usa 2024. A ospitare il faccia a faccia tra i due è il National Constitution Center di Philadelphia (Pennsylvania), secondo molti lo Stato più decisivo per le prossime elezioni. Il duello tv – lo ricordiamo – è stato trasmesso dalla Abc.

Tanti i temi di cui si è parlato (e discusso animatamente), tra politica interna ed estera: aborto, immigrazione, leader stranieri, Israele, Ucraina e molto altro.

Non sono mancati attacchi e… gaffe.

ABORTO

Donald Trump fa un grosso scivolone sul tema dell’aborto. Secondo il tycoon i democratici vogliono consentire l’aborto anche nel “nono mese” di gravidanza, il tutto mentre confonde la Virginia con la West Virginia e viene corretto da uno dei due moderatori lo corregge affermando che nessuno Stato, in realtà, consente un’interruzione di gravidanza così tardiva. Poi tenta di chiarire aggiungendo di essere contro un bando federale dell’aborto e che ogni decisione spetta agli stati.

Kamala Harris replica: “Il governo e soprattutto Donald Trump non dovrebbero dire ad una donna cosa fare con il suo corpo”. La candidata dem accusa poi il tycoon di “diffondere un mucchio di bugie” sulle interruzioni di gravidanza e prosegue: “Sono convinta che gli americani ritengono che certe decisioni sulle nostre libertà non devono essere prese dal governo”.

IMMIGRAZIONE

Sul tema “immigrazione” arriva un’altra gaffe di Trump che, nel corso del dibattito, ripete la falsa teoria cospirativa secondo cui gli immigrati haitiani mangiano i gatti domestici degli americani. Anche questa volta, il moderatore lo smentisce.

Poi, Harris lo attacca: “La gente se ne va dai comizi di Trump per noia ed esasperazione. Parla di argomenti che non hanno nulla a che fare con le questioni politiche, di personaggi immaginari come Hannibal Lecter”.

L’ATTENTATO A TRUMP

Trump, mentre Harris prova a prendere parola mentre sta parlando il tycoon, utilizza tale pretesto per tornare sull’attentato che aveva subito: “Forse ho preso quasi una pallottola in testa per la loro retorica (dei dem, ndr.) contro di me, per avermi additato come una minaccia alla democrazia”, le parole del tycoon che accusa Joe Biden e Kamala Harris di aver portato, in qualche modo, all’attentato contro di lui.

Inoltre Trump prosegue accusando i dem di aver utilizzato la giustizia come un’arma contro di lui.

I LEADER STRANIERI

“I leader stranieri ridono di Trump”, l’attacco di Kamala Harris nei confronti dell’avversario repubblicano. “Pensano che sia una disgrazia” dice Harris.

LA RIVOLTA DI CAPITOL HILL

Trump – ancora una volta, anche nel dibattito tv con Kamala Harris – non riconosce di aver perso le elezioni nel 2020.

“Il 6 gennaio 2021 – ribadisce Kamala Harris – il presidente degli Stati Uniti ha incitato una rivolta violenta contro Capitol Hill. Non possiamo tornare indietro, dobbiamo voltare pagina”. Inoltre, Harris ricorda che Trump minacciato un “bagno di sangue” qualora non dovesse trionfare alle elezioni di novembre.

Donald Trump, dal canto suo, scarica invece ogni responsabilità riguardo il terribile assalto a Capitol Hill.

ISRAELE

Trump attacca durante Kamala Harris quando parla di Israele e della situazione in Medio Oriente: “Kamala Harris odia Israele e ha disertato il discorso di Netanyahu al Congresso Usa preferendo andare alla riunione di una sorority, credo che se diventerà presidente Israele non esisterà nel giro di due anni”.

Kamala Harris contrattacca accusando il tycoon di “essere manipolato dai dittatori” come Vladimir Putin e Kim Jong Un che “fanno il tifo per lui”.

Inoltre, Harris prosegue dicendo che Trump – con il leader nordcoreano – “si scriveva lettere d’amore”. “Se Trump fosse presidente, Putin sarebbe seduto a Kiev con gli occhi puntati sull’Europa” ha detto ancora Harris. “Sei amico di un dittatore che ti si mangerebbe a colazione”, aggiunge Kamala Harris.

UCRAINA

“Quando sarò presidente io parlerò con Vladimir Putin e con Volodymyr Zelensky” dice Trump riguardo la situazione delicatissima in Ucraina, aggiungendo che sarà in grado di mettere la parola “fine” alla terribile guerra: “L’interesse è finire questa guerra”.

Il tycoon aggiunge: “È nel miglior interesse degli Stati Uniti che la guerra in Ucraina finisca e che si negozi un accordo”.

“Se Donald Trump fosse presidente, Putin sarebbe seduto a Kiev in questo momento e capite cosa significherebbe, perché l’agenda di Putin non riguarda solo l’Ucraina”, controbatte Kamala Harris.

di Filippo Messina