Disastro di Chernobyl, 37 anni dopo

Il 26 aprile del 1986 è la data che verrà ricordata per sempre come il disastro nucleare più grave della storia: quello di Chernobyl, occorso a seguito di un fallito test di sicurezza nel quarto reattore della centrale e che provocò la morte di 31 persone costringendone migliaia ad evacuare la città. Circa 115mila abitanti della zona morirono negli anni successivi per malattie legate alle radiazioni.

Oggi, gli ex lavoratori della centrale hanno sfilato in commemorazione delle vittime.