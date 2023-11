Dublino, Polizia: “Mai vista tanta violenza contro agenti”

Scontri e saccheggi a Dublino dopo l’accoltellamento di 3 bambini e una maestra

“Non potevamo prevedere una reazione così violenta”. Questo il riassunto di quanto spiegato stamattina da Drew Harris, capo della polizia irlandese Garda, che ha parlato in conferenza stampa la mattina dopo gli scontri e i saccheggi che hanno colpito Dublino ieri sera dopo l’aggressione nel cuore della città da parte di un uomo che ha accoltellato tre bambini ed una insegnante . Harris ha già annunciato 34 arresti per i 13 negozi danneggiati e gli 11 veicoli della Garda distrutti o dati alle fiamme.

“Abbiamo visto persone che a una manciata di fatti hanno aggiunto una valanga di ipotesi”, ha denunciato Harris, negando che ci siano stati errori nella risposta del Garda agli attacchi di ieri. Il capo della polizia ha ammesso che sarà “necessario rivedere radicalmente la nostra risposta in materia di ordine pubblico”, aggiungendo che c’è stata una straordinaria esplosione di violenza, ma “è chiaro che le persone sono state radicalizzate attraverso i social media”.

A proposito dell’accoltellamento, Harris ha riferito che il movente non è ancora chiaro e al momento non intende fare speculazioni. Per quanto riguarda il centro della città, il capo della Garda ha annunciato ai cittadini una forte presenza di forze della polizia nei prossimi giorni, e ha incoraggiato le persone a recarsi al lavoro e a svolgere le loro normali attività, perché “possiamo permettere che la città venga conquistata da saccheggiatori e delinquenti”.