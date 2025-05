Duello tra marmotte blocca il traffico in Tibet – IL VIDEO

Accade in Cina, nella prefettura di Shannan (山南市) – regione autonoma del Tibet. In queste ore, impazza sul web il video di due marmotte che, ignare del caos urbano, si affrontano sull’asfalto come in un incontro di Sumo.

Si spintonano rimanendo al centro della carreggiata, mentre gli automobilisti, increduli, si fermano a osservare la scena surreale, che sembra uscita da un film d’animazione. Secondo gli esperti, il duello tra marmotte sarebbe riconducibile a una disputa territoriale.

Proprio questa connotazione ha dato al filmato un’enorme eco sui social, dove sono presto fioccati meme e parodie di ogni genere.

di Angelo Annese