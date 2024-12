Disconnessi

“E adesso? Che cosa facciamo?”. Per qualche ora si sono verificati in tutto il mondo malfunzionamenti social nelle piattaforme di Meta (WhatsApp, Facebook e Instagram)

“E adesso? Che cosa facciamo?”. Per qualche ora si sono verificati in tutto il mondo malfunzionamenti social nelle piattaforme di Meta (WhatsApp, Facebook e Instagram). La prima reazione è stata di “panico”, una specie di sensazione di disorientamento più o meno per tutti: da chi (come noi) sui social ci lavora, passando per i più giovani (che “ci vivono”) fino agli adulti, che magari nel tardo pomeriggio/sera danno un’occhiata online per informarsi o “svagarsi”.

E quindi ecco che in tantissimi sono andati a segnalare queste anomalie sugli altri social ancora funzionanti: in primis su X, poi qualcuno anche su LinkedIn.

Per quanto possa sembrare buffo, è la stessa Meta che per scusarsi per i disagi social, lo ha dovuto fare… su X.

Il mondo si è improvvisamente “fermato” per chi è ormai abituato a controllare le notifiche e guardare ciò che viene pubblicato online quasi costantemente. E già solo questo dovrebbe farci riflettere molto.

di Filippo Messina