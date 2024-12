WhatsApp, Instagram e Facebook down: registrati malfunzionamenti alle piattaforme di Meta in tutto il mondo

WhatsApp, Facebook, Instagram e Threads non stanno funzionando: segnalati il tutto il mondo malfunzionamenti delle tre piattaforme principali di Meta. Gli errori sono stati segnalati anche sul sito DownDetector (100mila le segnalazioni arrivate su DownDetector negli Stati Uniti per Facebook e 70 mila quelle per Instagram, mentre in Italia sono sono rispettivamente 10mila e 8 mila).

Le segnalazioni sono cominciate poco prima delle 19:00 sia per le app che per le versioni browser delle piattaforme.

Alcuni utenti segnalano di aver visualizzato il seguente messaggio quando hanno provato ad accedere a Facebook: “Stiamo lavorando per risolvere il problema il prima possibile”.

Ancora ignote le cause che hanno portato al disservizio.

Sul suo account X, Meta ha pubblicato un post in cui scrive: “Siamo consapevoli che un problema tecnico sta influenzando la capacità di alcuni utenti di accedere alle nostre applicazioni. Stiamo lavorando per riportare la situazione alla normalità nel più breve tempo possibile e ci scusiamo per gli eventuali disagi”.

di Mario Catania