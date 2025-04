Videogiochi, incantesimi e fascinazioni

La narrazione è stata una parte essenziale dell’espressione umana fin dall’alba della civiltà. Quando ci si sedeva attorno al fuoco e le storie erano una fonte inesauribile di fascino e ispirazione. Anche le moderne narrazioni digitali presenti nei videogiochi continuano e rinverdiscono tale consuetudine ultramillenaria.

Atmosfere suggestive e palpabili in questa fiaba dalle tinte gotiche che mescola folklore e mistero, ambientata nei bayou della Louisiana. È l’avvincente “South of Midnight”. Action adventure in esclusiva su Xbox e Pc dalla forte impronta narrativa con una direzione artistica a dir poco strepitosa. Sia per la stupenda estetica 3D animata in stop-motion sia per l’evocativa colonna sonora (che spazia dal blues all’honky-tonk) ricca di meravigliose canzoni. La toccante storia vede protagonista una ragazza di colore che scoprirà di possedere capacità soprannaturali con cui riparare i torti e le ferite del passato più remoto. Ricucendo le fratture che separano il mondo reale da quello degli spiriti. Tra duelli contro creature mostruose, esplorazioni ed enigmi da risolvere.

Visioni oniriche e realtà distorte nei videogiochi sono gli ingredienti dell’appassionante “Karma: The Dark World”. Un’avventura 3D a metà fra horror e thriller che – per narrazione e atmosfere – rende omaggio a giganti della letteratura e del cinema. Come Orwell, Huxley, Lynch e Cronenberg. In una Germania Est alternativa del 1984 (sotto il regime totalitario di una corporazione che sorveglia e manipola i cittadini) si interpreterà un agente governativo col compito di infiltrarsi nelle menti dei sospettati di crimini. Grazie a un’avanzata tecnologia. Il taglio cinematografico del gioco – che combina esplorazione, raccolta di indizi e risoluzione di puzzle – contribuisce a creare un’esperienza enigmatica e surreale. Caratterizzata da un clima inquietante e carico di tensione.

Gli amanti della tattica nei videogiochi avranno da divertirsi parecchio con “Hero’s Hour”. Entusiasmante strategico di genere fantasy medievale – finalmente approdato sulle console di nuova generazione – che amalgama alla perfezione meccaniche a turni (tra esplorazione, collezione di risorse, costruzione di edifici e creazione di un esercito) con battaglie in tempo reale. Gli scenari generati in modo procedurale garantiscono grande varietà alle partite. Come pure l’elevato numero di unità. Di classi per gli eroi e delle rispettive abilità. Che permettono grande libertà di approccio a seconda delle attitudini del giocatore. Ciliegina sulla torta è l’efficace grafica 2D in pixel art che dona un look retrò particolarmente apprezzato dai più nostalgici.

Il primo eroe in calzamaglia dei fumetti, nato quasi 90 anni fa e ancora in pubblicazione, fa il suo gradito ritorno nel coinvolgente “The Phantom”, picchiaduro 2D a scorrimento orizzontale che riproduce fedelmente l’estetica delle strisce da cui è tratto. In un viaggio tra giungle e scenari urbani, nel ruolo di The Phantom o della sua coraggiosa partner Diana bisognerà affrontare – a piedi, a cavallo, in motocicletta o persino in motoscafo – una pericolosa organizzazione criminale che ha rapito il figlioletto della coppia, sbaragliando a suon di cazzotti e calci (senza disdegnare lo sporadico utilizzo di armi da fuoco) orde di brutti ceffi armati fino ai denti. La narrazione tra un livello e l’altro si dipana tramite vignette che faranno la gioia dei fan.

L’action thriller di spionaggio per eccellenza in cui si vestono i panni di un killer è “Hitman World of Assassination” e, tra i contenuti aggiuntivi, il pacchetto “Hitman 3 Drop Pack” (disponibile sia singolarmente che come parte dell’ottimo “Celebrity Bundle”) è senza dubbio quello più interessante. All’interno sarà possibile trovare due livelli di contratto contenenti il bersaglio elusivo denominato “La Goccia”, una granata accecante, un set di oggetti estetici per il rifugio da freelance e altri cosmetici come lo stiloso abito da dj del Club Boom. Insomma, un must have per tutti gli aficionado del celebre Agente 47.

di Piermarco Rosa