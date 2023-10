È morta Shani Louk, la 22enne tedesco-israeliana rapita da Hamas

E’ morta Nicole Shani Louk, la ragazza tedesca di 22 anni che era stata rapita dai miliziani di Hamas lo scorso 7 ottobre dal rave al quale stava partecipando nel deserto del Negev. Il filmato con la ragazza priva di sensi su un pick up guidato dai miliziani di Hamas e portata a Gaza aveva fatto il giro dei social. A dare la notizia della morte della ragazza è sua madre, Ricarda Louk, che vive in Israele a 80 chilometri dalla Striscia di Gaza, e che aveva lanciato un disperato video messaggio in cui chiedeva aiuto alla diplomazia tedesca per ritrovare la figlia.