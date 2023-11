È morto Henry Kissinger

Il segretario di stato statunitense che cambiò le sorti del Paese e del mondo: è morto nella sua casa in Connecticut, Henry Kissinger

Il segretario di stato statunitense che cambiò le sorti del Paese e del mondo: è morto nella sua casa in Connecticut, Henry Kissinger

Il segretario di stato statunitense che cambiò le sorti del Paese e del mondo: è morto nella sua casa in Connecticut, Henry Kissinger

Il segretario di stato statunitense che cambiò le sorti del Paese e del mondo: è morto nella sua casa in Connecticut, Henry Kissinger

Il segretario di stato statunitense che cambiò le sorti del Paese e del mondo: è morto nella sua casa in Connecticut, Henry Kissinger

Il segretario di stato statunitense che cambiò le sorti del Paese e del mondo: è morto nella sua casa in Connecticut, Henry Kissinger

Il segretario di stato statunitense che cambiò le sorti del Paese e del mondo: è morto nella sua casa in Connecticut, Henry Kissinger

Il segretario di stato statunitense che cambiò le sorti del Paese e del mondo: è morto nella sua casa in Connecticut, Henry Kissinger

È morto all’età di 100 anni nella sua casa in Connecticut, l’ex segretario di Stato americano Henry Kissinger, pietra miliare della politica statunitense degli anni ’70 e vincitore del Premio Nobel per la Pace per il suo contributo all’apertura di Washington con Pechino e con l’Unione Sovietica.