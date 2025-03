Egitto, affonda sottomarino turistico: almeno 6 morti

Un sottomarino turistico della compagnia “Sindbad” è affondato questa mattina nelle acque davanti al porto di Hurgada, nota località turistica egiziana sul Mar Rosso. A comunicarlo è la BBC. Secondo le prime informazioni a bordo c’erano 40 persone. Le autorità locali parlano di almeno 6 morti e 9 feriti, di cui 4 gravi. I soccorritori sono riusciti ad estrarre 29 persone.

Secondo le prime, frammentarie, informazioni il sottomarino si sarebbe inabissato a poca distanza dalla banchina. Il battello è uno dei due in possesso della compagnia ed è regolarmente iscritto al registro navale. Nel mondo sono censiti (ufficialmente) 14 sommergibili di questo tipo. Può trasportare 44 passeggeri, ognuno con un oblò a disposizione, e due uomini di equipaggio. “Sindbad” propone tour a 25 metri di profondità a pochissima distanza dalla barriera corallina.

Non è la prima volta che un’imbarcazione di turisti affonda in Egitto. Solo lo scorso novembre il battello “Sea Story” era colato a picco davanti a Marsa Alam: 11 persone persero la vita. Secondo un’indagine britannica, gli incidenti in Egitto negli ultimi 5 anni sarebbero almeno 16.

Di Umberto Cascone