Elezioni in Austria, exit poll: vince l’estrema destra di Fpo che non trova alleati di governo. Il “terremoto azzurro”

Per la prima volta dalla fine della seconda guerra mondiale in Austria si afferma un partito di estrema destra

In Austria si parla già di “terremoto azzurro”: chiuse le urne, con un’affluenza al 78,4% – secondo gli exit poll trasmessi dalla tv di stato Orf – la Fpo, il partito di estrema destra guidato da Herbert Kickl, vince le elezioni per il rinnovo del parlamento. Storico sorpasso di Fpo (con il 29,1% dei voti) sui popolari dell’Ovp del cancelliere uscente Karl Nehammer (fermi al 26,2%). Per la prima volta dalla fine della seconda guerra mondiale in Austria si afferma un partito di estrema destra.

Alle precedenti elezioni politiche del 2019 il partito popolare del cancelliere Nehammer aveva vinto con il 37,4% dei voti superando i socialdemocratici (21,18%) e i populisti di Fpo fermi poco sopra il 16%.

“Grazie, grazie a ogni singolo elettore: oggi gli austriaci hanno fatto la storia”, il primo commento a caldo del portavoce dell’Fpo Michael Schnedlitz, che prosegue: “La popolazione si è espressa chiaramente a favore del cambiamento”.

Si apre un periodo di grande incertezza nel Paese: secondo i primi commenti, nessuno sembra essere disposto a stringere alleanze con Fpo.

di Matilde Testa