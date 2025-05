Elezioni in Romania, oggi il ballottaggio

Seggi aperti in Romania per il ballottaggio delle elezioni presidenziali. Il voto è finito al centro dell’attenzione della stampa internazionale dopo l’annullamento della tornata elettorale dello scorso novembre: dopo l’esclusione di Călin Georgescu, candidato dell’ultradestra sostenuto dal Cremlino, i suoi voti raccolti al primo turno sono andati al leader dell’ultradestra dell’Alleanza per l’Unione dei Romeni George Simion.



Simion (il quale ha triplicato i propri voti negli ultimi mesi) sfida oggi Niçusor Dan, sindaco di Bucharest candidatosi come indipendente. Questa settimana la campagna elettorale si è conclusa per entrambi con importanti endorsement dentro e fuori i confini nazionali. Il capo dell’AUR ha visitato, a Roma, la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni – Simion è membro, assieme a Fratelli d’Italia, dell’eurogruppo dei Conservatori – e nel corso dell’incontro ha cercato di smentire le accuse di vicinanza a Mosca (in un’intervista al Corriere ha definito «criminali» i russi) sostenendo di voler replicare il modello del governo italiano.



Niçusor Dan, invece, ha finalmente ottenuto il sostegno del Partito Nazionale Liberale (centrodestra di governo), ma non tutta la maggioranza romena si è schierata esplicitamente attorno il suo nome. Per sperare di battere Simion, Dan deve riuscire a conquistare i feudi dei socialdemocratici dove, paradossalmente, il voto di protesta contro la gestione del governo potrebbe avvantaggiare l’ultradestra. I seggi resteranno aperti fino alle 20.00.

Di Antonio Pellegrino