Elicottero precipita nell’Hudson, a New York: 6 morti – IL VIDEO

Un elicottero si è schiantato nel fiume Hudson a New York. Lo riferisce la polizia, mentre i soccorritori marittimi sono al lavoro. Le immagini mostrano i pattini di atterraggio dell’elicottero sporgere dal fiume accanto alla West Side Highway di Manhattan, mentre diverse imbarcazioni si accalcano intorno al luogo dell’impatto. Almeno quattro persone sono state recuperate dall’acqua e trasportate in ospedale nel New Jersey, uno sarebbe un bambino di 10 anni. Secondo le prime informazioni, riferite dall’Abc, a bordo erano in sei: il pilota e una famiglia di turisti spagnoli con tre bambini. Non ci sarebbero superstiti.

«A causa di un incidente in elicottero nel fiume Hudson, nei pressi della West Side Highway e di Spring Street, si prevedono veicoli di emergenza e rallentamenti del traffico nelle aree circostanti», ha scritto il Dipartimento di Polizia di New York in un comunicato. Un portavoce dei vigili del fuoco ha dichiarato di «aver ricevuto la chiamata alle 15:17 (20:17 italiane)» riguardo a un “elicottero in acqua”, ma non è stato in grado di fornire ulteriori informazioni.

Alcuni testimoni che hanno assistito all’incidente dell’elicottero (un Bell 206) hanno parlato di “forte rumore” quando il velivolo si è inabissato nel fiume Hudson. Secondo una persona, l’elicottero aveva un’elica rotta e sarebbe precipitato perdendo diversi pezzi. Si ipotizza che il rotore principale abbia avuto un cedimento meccanico. Al momento non è stata fornita una versione ufficiale su cosa abbia provocato l’incidente.

Nell’agosto 2009, sempre nell’Hudson cadde un elicottero dopo uno scontro con un aereo da turismo: morirono 5 italiani, due erano adolescenti. Il fiume è un canale di navigazione molto trafficato.

DI Umberto Cascone