Washington, aereo passeggeri ed elicottero militare si scontrano in volo: almeno 18 morti – IL VIDEO

Stavano tornando a casa molti dei 60 passeggeri del volo American Airlines 5342. Un normale viaggio da Wichita alla capitale degli Stati Uniti, Washington. Alle 20:48 ora locale (le 2:48 in Italia) il piccolo jet Bombardier Crj-700 sta scendendo verso la pista dell’aeroporto nazionale “Ronald Raegan”, uno dei più affollati della città. È l’hub dei voli regionali interni, che negli Usa restano uno dei principali mezzi di trasporto a lungo raggio (di certo più dei treni). All’improvviso nel cielo si accende una palla di fuoco e il Bombardier precipita in frantumi nel fiume Potomac. A bordo sono in 64: 60 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio.

Cosa è successo lo rivelano i tracciati radar. Proprio mentre il jet sta scendendo, sulla la sua strada appare un velivolo molto più piccolo. Si tratta di un Sikorsky Uh-60 “Black Hawk”, il principale elicottero in uso alle forze armate americane sin dal 1979. Quello coinvolto è un mezzo dell’esercito, a bordo ci sono tre militari in addestramento. La torre di controllo si è accorta che i due aeromobili sono in rotta di collisione e contatta i soldati: «Avete visto il jet?». Il Bombardier continua a scendere sulla sua rotta, del tutto regolare e autorizzata. Ma anche il “Black Hawk” non si sposta dalla sua direzione e, alla fine, i due mezzi si scontrano. Sarà un’inchiesta a chiarire il perché.

Il bilancio è del tutto provvisorio. I soccorritori al lavoro nel Potomac sono 300, i corpi già recuperati 18. Le autorità ritengono che non ci siano superstiti. A bordo del jet, che si è spezzato a metà prima di cadere per 100 metri verso la superficie ghiacciata del Potomac, c’erano anche due cittadini russi: Evgenia Shishkova e Vadim Naumov. Nel 1994 erano stati incoronati campioni del mondo di pattinaggio artistico. L’Fbi intanto conferma di non considerare l’ipotesi terroristica (anche perché sarebbe un’inutile esercizio di ginnastica mentale). Il presidente Trump, nell’annunciare di «pregare per le vittime», lancia la sua (solita) provocazione: «Questa è una brutta situazione che si sarebbe dovuta evitare». Saranno le indagini a chiarire la dinamica, ma una volta tanto sembra che il Tycoon abbia detto qualcosa di sensato.

Di Umberto Cascone