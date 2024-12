Corea del Sud, aereo esce di pista e prende fuoco: «Solo due superstiti» – IL VIDEO

Un aereo della compagnia low cost Jeju Air si è schiantato durante l’atterraggio a Muan, in Corea del Sud. Il velivolo ha preso fuoco dopo essere uscito di pista e aver centrato un muro. A bordo c’erano 181 persone: 175 passeggeri e sei membri dell’equipaggio. Secondo le autorità, che finora hanno estratto vivi dai rottami solo due assistenti di volo, potrebbero non esserci altri superstiti.

Il velivolo, un Boeing 737-800, era decollato da Bangkok (Thailandia) e ha seguito un tracciato di volo del tutto regolare. Poi, arrivato a Muan, avrebbe tentato l’atterraggio una prima volta, senza successo. Al secondo tentativo, avvenuto alle 9:03 ora locale (l’1:03 di notte in Italia) sarebbe avvenuto lo schianto. Le immagini raccolte dai testimoni oculari mostrano il jet avvicinarsi alla pista senza aver abbassato i carrelli. Pochi istanti prima di toccare il suolo, poi, da uno dei motori divampa una rapida fiammata. In questo caso i dubbi sembrano essere pochi: si tratterebbe di un bird strike, una collisione con uno o più uccelli assai frequente in prossimità degli aeroporti. E molto pericolosa.

Ma, come segnalato da alcuni esperti, non si può attribuire il disastro in Corea del Sud ai soli volatili. Il jet, come ricordato, si è avvicinato alla pista senza estrarre i carrelli. In ogni caso, quindi, avrebbe effettuato una sorta di atterraggio d’emergenza molto duro. Il mancato dispiegamento delle tre ruote è curioso: i Boeing 737, a differenza di molti altri velivoli, possiedono un sistema di estrazione quasi infallibile. Se anche i tre carrelli non rispondessero al comando automatico dei piloti, tirando tre corde all’interno di un vano di emergenza il personale di volo è in grado di dispiegarli manualmente. Le ruote vanno in posizione grazie alla forza di gravità e si bloccano in automatico.

La mancata estrazione sul volo Jeju Air apparirebbe quindi dovuta a un errore umano o al guasto pure dei sistemi di emergenza. Le autorità della Corea del Sud cercheranno di riscostruire l’accaduto. Intanto ritengono di non poter trovare passeggeri vivi: l’incendio è stato violentissimo e ha quasi del tutto distrutto il jet. Solo due membri dell’equipaggio, un uomo e una donna, sono stati estratti vivi dai rottami della coda. Ma anche loro sono in condizioni definite «disperate».