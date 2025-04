Dazi congelati, il Dietrofront Day di Trump

Non c’è già più nessuna traccia del Liberation Day, dopo il congelamento per 90 giorni di tutti i dazi reciproci con la rumorosa eccezione della Cina lasciata davanti a una montagna del 125%

Non c’è già più nessuna traccia del Liberation Day, dopo il congelamento per 90 giorni di tutti i dazi reciproci con la rumorosa eccezione della Cina lasciata davanti a una montagna del 125%.

Una carnevalata che è costata un terremoto mondiale e ha permesso a qualcuno di guadagnare una barcata di soldi, speculando senza alcuna pietà e – in tanti se lo chiedono, tanto per cominciare negli Usa – magari approfittando di indicazioni giunte da ambienti un po’ troppo vicini allo Studio Ovale della Casa Bianca. Ci sarebbe la Sec, incaricata di vigilare sulla Borsa, ma è stata lasciata anche senza presidente.

L’indice più importante di Wall Street ha guadagnato il 9,5%: l’entusiasmo del mercato è la bocciatura più clamorosa e sprezzante di una politica. New York non saliva così dal 2008, ma allora eravamo in piene montagne russe della crisi dei subprime, oggi è tutto legato a un uomo senza scrupoli e soprattutto senza una politica.

La granitica assicurazione che la strategia di Trump sui dazi fosse a lungo termine è di… ieri.

“La gente era un po’ spaventata”, ha dichiarato stasera l’uomo del bacio al didietro: l’età dell’oro può andare per un po’ in soffitta, insieme alla credibilità del governo americano. E la guerra commerciale dichiarata alla Cina può far paura.

di Fulvio Giuliani