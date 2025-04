Borse, Asia in rosso per i dazi al 104% contro la Cina (che però regge). Apertura negativa in Europa, Milano -2,63%

ORE 9.00 – Mentre Tokyo chiude con il -3,93%, in Europa le Borse patiscono il colpo. Nella giornata in cui i dazi trumpiani diventano effettivi, Milano apre al -3% (ma recupera fino a -2,63). Male anche Parigi (-3,16%), Madrid (-2,60%), Londra (-2,44%) e Francoforte (-3,2%). A Piazzaffari sprofonda Stellantis (-5,73%), mentre lo spread Btp-Bund si attesta a 130 punti.

ORE 7.30 – È durato poco il sospiro di sollievo delle Borse mondiali. Dopo la giornata positiva di ieri, la prima dall’annuncio dei nuovi dazi trumpiani, quella di oggi si prospetta una seduta ancora negativa. Donald Trump ha affondato ancora i mercati finanziari con l’annuncio, ieri sera, dell’aumento delle tariffe rivolte contro la Cina. Dovevano ammontare al 34% (da sommare al 20% già in vigore). Ma Pechino ha risposto con contro-dazi e non li ha ritirati entro i termini imposti da Washington. Ecco dunque che il tycoon ha rivolto al dragone gabelle al 104%.

E così le Borse asiatiche, le prime ad aprire, vanno in rosso. Tokyo perde il 4,46%, Taiwan addirittura il 9,70%. Meglio Seoul (-1,98%) e Singapore (-2,43%). Ma sono ovviamente le Borse cinesi le osservate speciali. Negative anche loro, ma meno di quanto si potesse immaginare. Hong Kong segna un tutto sommato ridotto -1,77%, Shanghai addirittura cresce: +0,54%. Anzi, i vari listini minori (CSI 1000, SZSE, A50) aprono positivi e restano lievemente in verde.

Dal canto suo, Trump sembra voler ignorare i disastri finanziari degli ultimi giorni. Anzi, rilancia: almeno 70 Paesi, sostiene, starebbero per avviare negoziati con gli Usa per trovare soluzioni ai dazi reciproci. Negoziati in cui Washington non intende cedere terreno. Le condizioni restano le stesse, inamovibili e uguali per tutti: nessuna tariffa commerciale sui prodotti americani e spostamento delle produzioni su suolo statunitense. Utopia. E come se non bastasse, ora il tycoon pensa a nuovi dazi, quelli sui farmaci. Ma i malumori si iniziano a far sentire. In una rara presa di distanza dalle politiche presidenziali, Elon Musk ieri ha definito il consigliere commerciale di Trump, Peter Navarro (uno dei “falchi” dei dazi) «un cretino».