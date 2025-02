Elon Musk lancia l’ideologia Mega: arriva il trumpismo in Europa?

Che Elon Musk volesse indirizzare la politica europea si era capito. Ora, forte della vittoria di Trump (e di conseguenza anche della propria), l’imprenditore si lancia nella sua nuova conquista: quella del vecchio continente. Con un tweet diventato presto virale, Musk lancia il suo movimento Mega (Make Europe Great Again). Una sorta di versione transatlantica del trumpiano Maga (Make America Great Again). La ricetta, immaginiamo, è la stessa: protezionismo, ritorno alla tradizione, liberalizzazione totale sul fronte ecologico, eliminazione delle politiche di inclusione, lotta allo straniero (e sua deportazione), investimento smodato nelle nuove tecnologie. Con un tocco in più, sottointeso: dipendenza dagli Stati Uniti.

L’ennesima provocazione di un uomo salito ai vertici di un nuovo dipartimento di Stato americano. Il suo Doge (Department of Government Efficiency) avrà il potere di sovrintendere ai flussi di finanziamento pubblici per un totale di 5 mila miliardi di dollari. Musk sembra molto intenzionato a metter becco nei flussi di denaro delle altre agenzie federali, colpevoli di inviare finanziamenti anche a figure poco raccomandabili, accusate o condannate per frode, senza operare i dovuti controlli.

In Europa le ingerenze di Musk non mancano di certo. Dal suo endorsement esplicito ai neonazisti di Afd in Germania alla sua mai celata simpatia per Meloni (con tanto di critiche alla magistratura italiana). Ora lancia quello che potrebbe diventare un vero e proprio movimento politico. Chi raccoglierà l’invito? Qualche neonato movimento nazionale? O forse il gruppo europeo dei “Patrioti”, alla disperata ricerca di coesione tra realtà tra loro abbastanza eterogenee? Forse Musk potrebbe essere l’indiretto federatore delle destre europee. Chissà che da “Patrioti” il nome dell’alleanza cambi in “Mega”.

Di Umberto Cascone