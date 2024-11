Erdogan: “Non avremo più rapporti con Israele”

La Turchia chiuderà tutti i rapporti con Israele. Già a maggio Ankara aveva annunciato il blocco dei rapporti commerciali con lo Stato ebraico, a causa della guerra in corso sulla Striscia di Gaza, ma ora il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha ufficializzato le intenzioni del suo Paese, riferite da Anadolu: “Il governo della Repubblica della Turchia non manterrà o svilupperà le relazioni con Israele”. Sempre oggi, il ministro del commercio turco, Omer Bolat, ha dichiarato che il Paese è stato invitato a diventare membro dei Brics, il raggruppamento delle economie mondiali dei Paesi in via di sviluppo -, inizialmente formato da Brasile, Russia, India e Cina – e che oggi conta anche il Sudafrica (entrato nel 2010), l’Egitto, gli Emirati Arabi Uniti, l’Etiopia e l’Iran (entrati quest’anno).



Già nei mesi scorsi, Ankara aveva fatto intuire di essere interessata a stringere rapporti di forte alleanza con il gruppo, il cui membro più importante risulta essere la Cina, la quale sta utilizzando il gruppo BRICS per ottenere maggiore soft power a livello internazionale per sganciarsi dal progressivo isolamento che stava colpendola, a causa della guerra commerciale con gli Stati Uniti.



Di Claudia Burgio