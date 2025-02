Esplosione a Mosca: morto il fondatore del gruppo paramilitare Arbat

Sarebbe stato un “attentato pianificato” l’esplosione avvenuta questa mattina in un complesso residenziale nel nord-ovest di Mosca, a scriverlo è l’agenzia russa Tass. L’obiettivo – stando ai media russi – sarebbe stato l’assassinio di Armen Sargsyan, fondatore di un battaglione di volontari nel Donbass e a capo della Federazione di pugilato del Donetsk. L’uomo, dopo essere finito in terapia intensiva, è morto a seguito delle ferite riportate.

Attualmente il bilancio è dunque di due morti (l’altro è la guardia del corpo di Sargsyan) e quattro feriti. Nonostante le dichiarazioni dei media russi, le fonti riferiscono che per ora è stata aperta un’indagine per omicidio e non per atto terroristico.



Di Claudia Burgio