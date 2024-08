Festeggia il 90esimo compleanno con un lancio in paracadute

Come festeggiare i 90 anni? Una signora di nome Shirley Tuter ha deciso di farlo con un lancio in paracadute

Come festeggiare i 90 anni? Una signora di nome Shirley Tuter ha deciso di farlo con un lancio in paracadute. Come si vede dal filmato, Tuter salta in tandem dall’aeroporto della contea di Yolo (California) raggiungendo l’altezza di circa 13.000 piedi dal suolo (quasi 4.000 metri).

Un bacio verso la telecamera e il lancio senza esitazioni. E poi, un gran bel sorriso dopo lo straordinario volo.

di Filippo Messina